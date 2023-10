« Les p’tits patachons » Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, 4 janvier 2024, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

“Les p’tits Patachons” est une attraction de petits chevaux à pédales destinée aux enfants de 3 à 12 ans

Accès libre et gratuit..

2024-01-04 fin : 2024-01-04 18:00:00. EUR.

Place Louis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



les p?tits Patachons? is a pedal-powered horse attraction for children aged 3 to 12

Free admission.

les p?tits Patachons? es una atracción a pedales para niños de 3 a 12 años

Entrada gratuita.

les p?tits Patachons? ist eine Attraktion mit kleinen Pferden mit Pedalen für Kinder von 3 bis 12 Jahren

Der Zugang ist frei und kostenlos.

Mise à jour le 2023-10-27 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements