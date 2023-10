Animations par la Kaskarot Banda Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, 1 janvier 2024, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Animation musicale orchestrée par le groupe local » la Kaskarot Banda » : chants traditionnels basques, banda, concerts.. de la bonne humeur et de la gaieté pour ce premier jour de 2024 !.

2024-01-01 fin : 2024-01-01 12:00:00. EUR.

Place Louis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Musical entertainment orchestrated by the local group « la Kaskarot Banda »: traditional Basque songs, banda, concerts… good spirits and gaiety for this first day of 2024!

Animación musical orquestada por el grupo local « la Kaskarot Banda »: canciones tradicionales vascas, banda, conciertos… ¡todo de buen humor y buen humor para este primer día de 2024!

Musikalische Unterhaltung, orchestriert von der lokalen Gruppe « La Kaskarot Banda »: traditionelle baskische Lieder, Banda, Konzerte. Gute Laune und Fröhlichkeit an diesem ersten Tag des Jahres 2024!

Mise à jour le 2023-10-27 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements