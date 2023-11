Animations des rues par la Batucada Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, 31 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Animation des rues de Saint-Jean-de-Luz pour le dernier jour de l’année 2023 par la Batucada !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 17:00:00. EUR.

Place Louis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Batucada livens up the streets of Saint-Jean-de-Luz on the last day of 2023!

¡Las calles de San Juan de Luz cobran vida el último día de 2023 con la Batucada!

Animation der Straßen von Saint-Jean-de-Luz am letzten Tag des Jahres 2023 durch die Batucada!

