Chants Basques Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, 31 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Animation de la place Louis XIV pour le dernier jour de l’année 2023, avec des chants basques traditionnels, dans la joie et la bonne humeur !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 12:00:00. EUR.

Place Louis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the last day of 2023, the Place Louis XIV will be alive with traditional Basque songs, and all in good spirits!

El último día de 2023, la plaza Luis XIV se animará con cantos tradicionales vascos, ¡y todos de buen humor!

Animation des Place Louis XIV am letzten Tag des Jahres 2023 mit traditionellen baskischen Liedern, in fröhlicher Stimmung!

