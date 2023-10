Petits chevaux mécaniques Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, 24 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Grosses peluches à roulettes, il suffit de sauter sur la selle pour les faire avancer. Animation unique et inédite, qui laissera un souvenir impérissable aux petits et aux grands !.

2023-12-24 fin : 2023-12-24 17:00:00. EUR.

Place Louis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Big cuddly toys on wheels, you just have to jump on the saddle to make them move. It’s a unique, one-of-a-kind event that’s sure to leave a lasting impression on young and old alike!

Grandes peluches con ruedas, sólo tienes que saltar sobre la silla para que se muevan. Se trata de una atracción única y original que seguro que dejará huella en grandes y pequeños

Große Plüschtiere auf Rädern, man muss nur auf den Sattel springen, um sie vorwärts zu bewegen. Einzigartige und noch nie da gewesene Animation, die bei Groß und Klein einen bleibenden Eindruck hinterlässt!

Mise à jour le 2023-10-26 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements