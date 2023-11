Les foulées luziennes – Course pédestre Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, 3 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

La Ville de Saint-Jean-de-Luz, via son service des sports et le club SJLCA organisent « Les foulées luziennes », épreuve d’endurance.

Le départ comme l’arrivée auront lieu place Louis XIV.

Parcours adultes de 11 kilomètres avec départ à 9h30.

Inscription sur présentation obligatoire de justificatifs.

Course des enfants à 11h..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Place Louis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The town of Saint-Jean-de-Luz, via its sports department, and the SJLCA club are organizing « Les foulées luziennes », an endurance event.

Start and finish in Place Louis XIV.

11-kilometer adult course, starting at 9:30 a.m.

Registration on presentation of proof of identity.

Children?s race at 11 a.m.

La ciudad de San Juan de Luz, a través de su departamento de deportes, y el club SJLCA organizan « Les foulées luziennes », una carrera de resistencia.

La salida y la meta se situarán en la plaza Luis XIV.

El recorrido para adultos, de 11 km, comienza a las 9.30 h.

Inscripción previa con documento de identidad.

Carrera infantil a las 11h.

Die Stadt Saint-Jean-de-Luz organisiert über ihre Sportabteilung und den Verein SJLCA die « Les foulées luziennes », einen Ausdauerwettbewerb.

Start und Ziel befinden sich auf dem Place Louis XIV.

Die Strecke für Erwachsene ist 11 km lang und beginnt um 9:30 Uhr.

Für die Anmeldung ist die Vorlage von Belegen erforderlich.

Kinderlauf um 11 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de Tourisme Pays Basque