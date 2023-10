Le sapin féérique : sauvons Noël ! Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, 1 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Nouveau spectacle dans le sapin féérique.

Cette année, c’est sous la forme d’une histoire contée que vous allez découvrir le son et lumières de la Place Louis XIV.

Après qu’un gigantesque éclair percuta le sapin féérique, une tempête de neige éclatât dans un petit village, faisant disparaître l’esprit de Noël et ses couleurs…

C’était sans compter l’aide des petits lutins Laminak, qui se donnaient pour missions de sauver Noël et ramener couleurs, joie et esprit de Noël au village !

Un conte son et lumière autour du Père-Noël, des petits lutins Laminak et de la mythologie basque.

Tous les mercredis, vendredis, samedis et dimanches avant les vacances scolaires et tous les jours du 22 décembre au 7er janvier 2024 (sauf le 28).

Version en Français : 18h, 19h & 20h

Version en Euskara : 18h30, 19h30 & 20h30.

2023-12-01 fin : 2024-01-07 20:30:00. EUR.

Place Louis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



New show in the fairytale tree.

This year, the sound and light show at Place Louis XIV takes the form of a story.

After a gigantic bolt of lightning struck the fairy tree, a snowstorm broke out in a small village, wiping out the Christmas spirit and its colors?

But the little Laminak elves were on a mission to save Christmas and bring color, joy and Christmas spirit back to the village!

A light and sound tale about Santa Claus, the Laminak elves and Basque mythology.

Every Wednesday, Friday, Saturday and Sunday before school vacations and every day from December 22 to January 7, 2024 (except on the 28th).

French version: 6pm, 7pm & 8pm

Euskara version: 6.30pm, 7.30pm & 8.30pm

Un nuevo espectáculo en el árbol de los cuentos.

Este año, el espectáculo de luz y sonido de la plaza Luis XIV se contará en forma de cuento.

Después de que un gigantesco rayo cayera sobre el árbol de las hadas, se desató una tormenta de nieve en un pequeño pueblo, acabando con el espíritu navideño y sus colores..

Pero eso fue sin la ayuda de los pequeños elfos Laminak, ¡cuya misión era salvar la Navidad y devolver al pueblo el color, la alegría y el espíritu navideño!

Un cuento ligero y sonoro sobre Papá Noel, los elfos Laminak y la mitología vasca.

Todos los miércoles, viernes, sábados y domingos antes de las vacaciones escolares y todos los días del 22 de diciembre al 7 de enero de 2024 (excepto el 28).

Versión en francés: 18.00 h, 19.00 h y 20.00 h

Versión en euskera: 18.30 h, 19.30 h y 20.30 h

Neue Show im märchenhaften Tannenbaum.

In diesem Jahr werden Sie die Licht- und Toninstallation auf dem Place Louis XIV in Form einer Geschichte erleben.

Nachdem ein riesiger Blitz in die märchenhafte Tanne eingeschlagen war, brach in einem kleinen Dorf ein Schneesturm aus, der den Geist der Weihnacht und seine Farben verschwinden ließ

Die kleinen Laminak-Wichtel machten es sich zur Aufgabe, Weihnachten zu retten und die Farben, die Freude und den Geist der Weihnacht zurück ins Dorf zu bringen

Eine Geschichte mit Licht und Ton über den Weihnachtsmann, die kleinen Laminak-Wichtel und die baskische Mythologie.

Jeden Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag vor den Schulferien und täglich vom 22. Dezember bis zum 7. Januar 2024 (außer am 28.).

Version auf Französisch: 18 Uhr, 19 Uhr & 20 Uhr

Version auf Euskara: 18:30, 19:30 & 20:30 Uhr

Mise à jour le 2023-10-27 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements