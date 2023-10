Inauguration des illuminations Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, 1 décembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

L’esprit de Noël fait son retour dans Saint-Jean-de-Luz, cette année pour l’inauguration des illuminations :

Chorale et tamborrada des enfants

Présentation du nouveau spectacle son et lumière du sapin

Animation musicale et apéritif de Noël avec les cafetiers de la Place..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 19:00:00. EUR.

Place Louis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The spirit of Christmas returns to Saint-Jean-de-Luz, this year for the inauguration of the illuminations:

Children’s choir and tamborrada

Presentation of the new Christmas tree light and sound show

Musical entertainment and a Christmas aperitif with the Place’s cafe owners.

El espíritu navideño vuelve a San Juan de Luz, este año con motivo de la inauguración de las iluminaciones:

Coro infantil y tamborrada

Presentación del nuevo espectáculo de luz y sonido del árbol de Navidad

Animación musical y aperitivo navideño con los propietarios de los cafés de la plaza.

Der Geist der Weihnacht kehrt nach Saint-Jean-de-Luz zurück, dieses Jahr zur Einweihung der Beleuchtungen:

Chor und Tamborrada der Kinder

Vorstellung der neuen Ton- und Lichtshow des Baumes

Musikalische Unterhaltung und Weihnachtsaperitif mit den Cafetiers des Platzes.

Mise à jour le 2023-10-27 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements