Concert apéro du jeudi avec Soltrio Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz

Concert apéro du jeudi avec Soltrio Place Louis XIV, 17 août 2023, Saint-Jean-de-Luz . Saint-Jean-de-Luz ,Pyrénées-Atlantiques , Concert apéro du jeudi avec Soltrio EUR Kiosque Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Place Louis XIV Kiosque

2023-08-17 19:00:00 – 2023-08-17 21:00:00

Place Louis XIV Kiosque

Saint-Jean-de-Luz

Pyrénées-Atlantiques . EUR Aux mois de juillet et août, pendant les vacances scolaires, les concerts apéro du jeudi soir sont de retours au kiosque.

Profitez de ces concerts durant votre balade en centre-ville ou directement en terrasse. Ce soir c’est le groupe Soltrio qui anime votre apéritif.

Accordéon, Ukulele, Guitares, Banjo et chants au service d’un projet dynamique qui donne le jour au Soltrio. Aux mois de juillet et août, pendant les vacances scolaires, les concerts apéro du jeudi soir sont de retours au kiosque.

Profitez de ces concerts durant votre balade en centre-ville ou directement en terrasse. Ce soir c’est le groupe Soltrio qui anime votre apéritif.

Accordéon, Ukulele, Guitares, Banjo et chants au service d’un projet dynamique qui donne le jour au Soltrio. SJLAC

Place Louis XIV Kiosque Saint-Jean-de-Luz

dernière mise à jour : 2023-03-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz Autres Lieu Saint-Jean-de-Luz Adresse Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Place Louis XIV Kiosque Ville Saint-Jean-de-Luz Departement Pyrénées-Atlantiques Tarif EUR Lieu Ville Place Louis XIV Kiosque Saint-Jean-de-Luz

Concert apéro du jeudi avec Soltrio Place Louis XIV 2023-08-17 was last modified: by Concert apéro du jeudi avec Soltrio Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz 17 août 2023 Kiosque Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques