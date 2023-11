Noël à Blois – Merveilleuses bulles Place Louis XII Blois, 2 décembre 2023, Blois.

Blois,Loir-et-Cher

Des merveilleuses bulles ont été décorées cette année place Louis-XII. Quatre bulles dont une accueille la maison du père Noël et les traditionnelles photos. Une autre bulle est réservée aux ateliers organisés tout au long du mois..

2023-12-02 fin : 2024-01-06 . .

Place Louis XII

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Wonderful bubbles have been decorated in Place Louis-XII this year. Four bubbles, one of which houses Santa’s house and the traditional photos. Another bubble is reserved for the workshops organized throughout the month.

Este año se han decorado maravillosas burbujas en la plaza Louis-XII. Cuatro burbujas, una de las cuales alberga la casa de Papá Noel y las tradicionales fotos. Otra burbuja está reservada a los talleres organizados a lo largo del mes.

Wunderbare Blasen wurden dieses Jahr auf dem Place Louis-XII dekoriert. Vier Blasen, von denen eine das Haus des Weihnachtsmanns und die traditionellen Fotos beherbergt. Eine weitere Blase ist für die Workshops reserviert, die den ganzen Monat über organisiert werden.

Mise à jour le 2023-11-16 par ADT41