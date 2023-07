Exposition Résistance et Déportation Place Louis XI Saint-Claude, 12 juillet 2023, Saint-Claude.

Saint-Claude,Jura

Découvrez toute l’histoire de notre région pendant les années noires de l’Occupation..

fin : . .

Place Louis XI

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté



Discover the history of our region during the dark years of the Occupation.

Descubra la historia de nuestra región durante los oscuros años de la Ocupación.

Entdecken Sie die gesamte Geschichte unserer Region während der dunklen Jahre der Besatzung.

Mise à jour le 2023-06-30 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE