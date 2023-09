[Visite savoir-faire] Les coulisses des « Pains Populaires » /Place Louis Vitet Dieppe, 11 octobre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Vous aimez l’odeur délicieuse du bon pain bien frais ? Vous pouvez humer ces arômes à proximité de la boulangerie Aux Pains Populaires. Nous vous emmenons à la découverte d’une méthode ancestrale de réalisation de pain au levain biologique.

Matthieu partagera avec vous son savoir-faire, mais également son travail pour produire autrement. Ce jeune passionné s’interroge sur les matières premières que l’on utilise, l’énergie que l’on consomme, l’organisation du travail ou la répartition des richesses… Vaste programme sur lequel vous pourrez activement échanger, tout en goûtant des pains surprenants !

– Réservation obligatoire -.

2023-10-11 14:30:00 fin : 2023-10-11 15:30:00. .

/Place Louis Vitet Aux Pains Populaires

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Do you love the delicious smell of freshly baked bread? You can inhale these aromas at the Aux Pains Populaires bakery. We’d like to take you on a discovery of an ancestral method of making organic sourdough bread.

Matthieu will share his know-how with you, as well as his work to produce differently. This young enthusiast asks questions about the raw materials we use, the energy we consume, the organization of work and the distribution of wealth… A wide-ranging program on which you can actively exchange views, while tasting some surprising breads!

– Reservations required

¿Le encanta el delicioso olor del pan recién horneado? Puede respirar esos aromas en la panadería Aux Pains Populaires. Le llevamos de viaje para descubrir un método ancestral de elaboración del pan de masa madre ecológico.

Matthieu compartirá con usted su saber hacer y su trabajo para producir de otra manera. Este joven entusiasta se interroga sobre las materias primas que utilizamos, la energía que consumimos, la organización del trabajo y la distribución de la riqueza… Un amplio programa en el que podrá intercambiar opiniones de forma activa, mientras degusta unos panes sorprendentes

– Imprescindible reservar

Lieben Sie den herrlichen Duft von gutem, frischem Brot? In der Nähe der Bäckerei Aux Pains Populaires können Sie diese Aromen schnuppern. Wir nehmen Sie mit auf eine Entdeckungsreise zu einer althergebrachten Methode, um Brot mit biologischem Sauerteig herzustellen.

Matthieu wird sein Wissen mit Ihnen teilen, aber auch seine Arbeit, um anders zu produzieren. Dieser leidenschaftliche junge Mann hinterfragt die Rohstoffe, die wir verwenden, die Energie, die wir verbrauchen, die Organisation der Arbeit oder die Verteilung des Reichtums… Ein breites Programm, über das Sie sich aktiv austauschen und dabei überraschende Brotsorten probieren können!

– Reservierung erforderlich –

Mise à jour le 2023-07-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche