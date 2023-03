Christophoros, la fonction phorique Place Louis Suc, 15 avril 2023, Puyloubier .

Christophoros, la fonction phorique

Espace Sainte Marie Place Louis Suc Puyloubier Bouches-du-Rhône Place Louis Suc Espace Sainte Marie

2023-04-15 – 2023-04-15

Place Louis Suc Espace Sainte Marie

Puyloubier

Bouches-du-Rhône

.

« Qu’est-ce que porter ? » La question visite le travail de l’artiste et interroge les soignants. L’homme porte l’enfant, l’enfant a confiance, pourtant, comme à chaque fois, l’homme manque perdre pied et les perdre tous les deux dans les eaux tumultueuses de la rivière.

Travail de peinture et travail du soin se rejoignent ici et dialoguent. La fonction phorique est un socle, d’elle s’originent toutes les fonctions créatrices. Métaphores et sémaphores. Il faut prendre le risque de la traversée pour atteindre l’autre rive. Soutenir, maintenir, (sup)porter envers et contre tout pour advenir. SERPsy (Soins, Etudes et recherches en psychiatrie), Lapsus numérique et le Point de Capiton s’associent pour dialoguer, chacun de sa place, avec Catherine Tartanac. »



Revue Le Lapsus numérique

Simone Molina : Le Point de Capiton.

Transversalité de l’art avec le soin, le soin psy avec Dominique Friard, superviseur d’équipes, Pascal Levy de l’association SERPsy, Sébastien Firpi, Christophe Baïdi, Paul Henry De Villeuneuve,

+33 6 72 03 77 45

Place Louis Suc Espace Sainte Marie Puyloubier

dernière mise à jour : 2023-03-16 par