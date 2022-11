Marché de Noël Place Louis sallé Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Marché de Noël Place Louis sallé, 10 décembre 2022, Olivet. Marché de Noël Samedi 10 décembre, 10h00 Place Louis sallé Le traditionnel marché de Noël d’Olivet réunit cette année 30 créateurs et producteurs, la plupart venant de la métropole ou du département. Place Louis sallé Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire Animations : 10h30>11h : Erwan et l’orgue de barbarie 11h>11h30 : Conservatoire 12h>14h30 : Erwan et l’orgue de barbarie 15h30/16h30/17h30 : conte musical de Noël avec Magda Lena Gorshka et Serge Thomas – durée 20/30 min 16h/17h/18h : échassiers et jongleur 14h30>16h et 16h30/18h : maquillage et sculpteur de ballons Toute la journée : photocall de Noël Atelier : Gommettes par les Amis de Volte Pages. Huit enfants de 4 à 7 ans par atelier. Sur inscription*

> À 10h, 10h45 et 11h30 (30 min.). Chalet du Père Noël, parvis du Moulin de la Vapeur Atelier : Déco de boule de Noël par les Amis de Volte Pages. Huit enfants de 7 à 10 ans par atelier. Sur inscription*

> À 15h (45 min). Chalet du Père Noël, parvis du Moulin de la Vapeur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T10:00:00+01:00

2022-12-10T19:00:00+01:00 Dmitry Naumov

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu Place Louis sallé Adresse Olivet Ville Olivet lieuville Place Louis sallé Olivet Departement Loiret

Place Louis sallé Olivet Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olivet/

Marché de Noël Place Louis sallé 2022-12-10 was last modified: by Marché de Noël Place Louis sallé Place Louis sallé 10 décembre 2022 Olivet Place Louis sallé Olivet

Olivet Loiret