Marché d’Olivet – Vendredi Place Louis Sallé et rue Marcel Belot, 1 janvier 2023, Olivet. Marché d’Olivet – Vendredi 1 janvier – 31 décembre Place Louis Sallé et rue Marcel Belot Marché d’Olivet – Vendredi Place Louis Sallé et rue Marcel Belot Place Louis Salle, Olivet Olivet Marché installé tous les vendredi après-midi dans un cadre agréable et convivial. Vous y retrouverez une large offre alimentaire (primeurs, bouchers, poissonniers, fromagers, traiteurs…) avec des produits locaux mais également venus d’ailleurs (Italie, Madagascar, Réunion). De plus, des animations régulières sont proposées (orchestre, jeux,…) afin de rendre vos courses encore plus agréables. Petit plus, vous pourrez retrouver sur la place du marché (Louis Sallé) une boite à livres qui vous permettra de lire le livre de votre choix librement!

