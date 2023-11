NOËL À LUNEL 2023 – MARCHÉ DE NOËL – SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 2023 Place Louis Rey Lunel, 30 novembre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

Découvrez le Marché de noël au cœur de la Ville, Place Louis Rey, Place des Caladons, Place de la République et rue de la libération pour découvrir les produits artisanaux ainsi que le père Noel qui sera présent le matin et pour les petits ils pourront profiter de promenades à dos d’ânes ..

2023-12-16 09:00:00 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Place Louis Rey

Lunel 34400 Hérault Occitanie



Discover the Christmas Market in the heart of the town, Place Louis Rey, Place des Caladons, Place de la République and Rue de la Libération, where you’ll be able to buy handicrafts and meet Santa Claus, who will be present in the morning. For the little ones, donkey rides are also available.

Descubra el Mercado de Navidad en el corazón de la ciudad, la plaza Louis Rey, la plaza des Caladons, la plaza de la République y la calle de la Libération, donde podrá comprar una selección de artesanía y conocer a Papá Noel, que estará presente por las mañanas. Los niños también podrán disfrutar de paseos en burro.

Entdecken Sie den Weihnachtsmarkt im Herzen der Stadt, auf dem Place Louis Rey, dem Place des Caladons, dem Place de la République und der Rue de la Liberation, um die handwerklichen Produkte und den Weihnachtsmann zu entdecken, der am Morgen anwesend sein wird, und für die Kleinen gibt es Eselreiten.

