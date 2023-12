NOËL À LUNEL 2023 – LA BOITE AUX LETTRES DE NOËL – VENDREDI 8 AU SAMEDI 23 DÉCEMBRE 2023 Place Louis Rey Lunel, 1 décembre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

La boîte aux lettres de NOËL à Place Louis Rey déposez vos lettres pour le père NOËL gratuitement.

2023-12-08 fin : 2023-12-23 . .

Place Louis Rey

Lunel 34400 Hérault Occitanie



The CHRISTMAS letterbox at Place Louis Rey. Drop off your letters to Santa Claus for free

El buzón de NAVIDAD de la plaza Louis Rey: deja gratis tus cartas a Papá Noel

Der Briefkasten von WEIHNACHTEN am Place Louis Rey werfen Sie Ihre Briefe für den Weihnachtsmann kostenlos ein

Mise à jour le 2023-11-28 par OT PAYS DE LUNEL