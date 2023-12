NOËL À LUNEL 2023 – TOP LUMIÈRES – VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2023 Place Louis Rey Lunel, 1 décembre 2023, Lunel.

Lunel,Hérault

Assistez au illumination de NOËL et a la Forêt enchantée gratuitement réalisée par la Ville et profitez d’une dégustation de vin et chocolat chauds a 2 euros sur la place Louis Rey.

2023-12-08 18:00:00 fin : 2023-12-08 . .

Place Louis Rey

Lunel 34400 Hérault Occitanie



Attend the CHRISTMAS illumination and the Enchanted Forest organized by the town, free of charge, and enjoy a tasting of mulled wine and chocolate for 2 euros in Place Louis Rey

Asista a la iluminación navideña y al Bosque Encantado que organiza gratuitamente la ciudad y disfrute de una degustación de vino caliente y chocolate por 2 euros en la plaza Louis Rey

Besuchen Sie die Weihnachtsbeleuchtung und den Zauberwald, die von der Stadt kostenlos zur Verfügung gestellt werden, und genießen Sie eine Verkostung von heißem Wein und Schokolade für 2 Euro auf dem Place Louis Rey

