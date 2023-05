TOTAL FESTUM – SPECTACLE « L’OCCITANIE POUR LES NULS » Place Louis Rachou, 25 juin 2023, Gruissan.

Gruissan,Aude

Chants, musiques, histoires contées, danses, expositions, le programme est à la hauteur de ce qui fonde la culture « d’ici ».

De quoi se rencontrer, faire la fête et continuer à apprécier les traditions made in Occitanie. Portée par la région Occitanie, Total Festum version 2022 permettra à tous de partager et transmettre notre langue d’Oc à travers des rendez-vous qui s’annoncent toujours aussi passionnants.

17h : « les Grussanots » conversent en occitan ou en patois local animé par le Cercle Occitan de la MJC.

19h : spectacle « l’Occitanie pour les nuls » de Florent Mercadier (one man show pour vulgariser l’Occitan).

2023-06-25 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-25 . .

Place Louis Rachou

Gruissan 11430 Aude Occitanie



Songs, music, storytelling, dances, exhibitions, the program is up to the level of the culture « from here ».

Something to meet, to celebrate and to continue to appreciate the traditions made in Occitania. Supported by the Occitanie region, Total Festum version 2022 will allow everyone to share and transmit our language of Oc through meetings that are always as exciting.

5pm : « les Grussanots » converse in Occitan or in local patois animated by the Cercle Occitan of the MJC.

19h : show « l’Occitanie pour les nuls » by Florent Mercadier (one man show to popularize Occitan)

Canciones, música, cuentacuentos, bailes, exposiciones… el programa no puede ser mejor para conocer la cultura « de aquí ».

Hay tiempo de sobra para reunirse, celebrar y seguir apreciando las tradiciones made in Occitania. Con el apoyo de la región de Occitanie, Total Festum versión 2022 permitirá a todos compartir y transmitir nuestra langue d’Oc a través de eventos que prometen ser tan emocionantes como siempre.

17:00 h: « les Grussanots » conversan en occitano o en dialecto local animados por el Cercle Occitan de la MJC.

19.00 h: espectáculo « l’Occitanie pour les nuls » de Florent Mercadier (espectáculo unipersonal para popularizar el occitano)

Gesänge, Musik, Märchen, Tänze, Ausstellungen – das Programm wird dem gerecht, was die Kultur « von hier » ausmacht.

Hier können Sie sich treffen, feiern und weiterhin die Traditionen made in Okzitanien genießen. Die von der Region Okzitanien getragene Total Festum Version 2022 wird es allen ermöglichen, unsere langue d’Oc zu teilen und weiterzugeben, und zwar durch Termine, die immer noch sehr spannend sein werden.

17 Uhr: « Les Grussanots » unterhalten sich auf Okzitanisch oder im lokalen Dialekt, moderiert vom Cercle Occitan de la MJC (Okzitanischer Kreis des MJC).

19 Uhr: Vorstellung « L’Occitanie pour les nuls » von Florent Mercadier (One-Man-Show zur Popularisierung des Okzitanischen)

