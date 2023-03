La vie à portée de voix – Clara Pertuy Place Louis Puyloubier Puyloubier Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-05-06 19:00:00 – 2023-05-06 21:00:00

Bouches-du-Rhône Puyloubier . Avec son timbre sculpté dans un bois sombre et vivant, Clara Pertuy puise dans la peinture et la poésie ses couleurs expressives, et prend soin de coudre sa musicalité au verbe, au cœur et à son instinct. Elle s’accompagnera de son organetto médiéval. Concert méditatif et poétique de Clara Pertuy. +33 6 72 03 77 45 https://www.facebook.com/pertuy.clara/ Place Louis Espace Sainte Marie Puyloubier

