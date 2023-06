Fête de la Musique à Aumale Place Louis Philippe, 76390 Aumale Aumale, 21 juin 2023, Aumale.

Aumale,Seine-Maritime

PLACE LOUIS PHILIPPE

Les animations débuteront à partir de 17h45

Au programme la soirée :

– Démonstration des majorettes d’Aumale

– Participation de l’harmonie municipale

Infos : 02 35 93 40 50.

2023-06-21 à 17:30:00 ; fin : 2023-06-21 23:30:00. .

Place Louis Philippe, 76390 Aumale

Aumale 76390 Seine-Maritime Normandie



PLACE LOUIS PHILIPPE

Entertainment starts at 5.45pm

Evening program:

– Demonstration by the Aumale majorettes

– Participation of the municipal wind band

Info: 02 35 93 40 50

PLAZA LOUIS PHILIPPE

Entretenimiento a partir de las 17.45

Programa de la velada:

– Demostración de las majorettes de Aumale

– Participación de la banda de música municipal

Información: 02 35 93 40 50

PLACE LOUIS PHILIPPE

Die Animationen beginnen ab 17.45 Uhr

Am Abend steht auf dem Programm :

– Vorführung der Majoretten von Aumale

– Auftritt der städtischen Harmonie

Infos: 02 35 93 40 50

Mise à jour le 2023-05-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche