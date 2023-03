Exposition des métiers d’art Place Louis Pasteur Bayonne Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Exposition des métiers d'art Place Louis Pasteur, 14 juillet 2023, Bayonne

2023-07-14 10:00:00 – 2023-07-23 19:00:00

Venez à la rencontre de 25 artisans d'art qui ont imaginé et créé les objets qu'ils vous présentent eux même dans le cadre exceptionel du cloître de la cathédrale en plein cœur du quartier d'art et d'histoire.

