Les bal de Louis Dimanche 27 août, 16h00 Place Louis Magne, Périgueux (24) Gratuit

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la ville de Périgueux vous propose

les bals de Louis.

Ce dimanche 27 août à partir de 16h, ce sera le trio Peuch-Deltheil’s qui vous fera danser !

Un trio à l’énergie débordante, enivrante, pour un bon moment de complicité musicale.Quand l’efficacité et la finesse de Nicolas s’allient aux cornemuses de Paul et ses flûtes vagabondes, en y ajoutant une rythmique surprenante avec les percussions acoustiques et éléctroniques d’Alice, cela donne un cocktail détonnant ! La musique estrodée et fait briller les parquets.Le répertoire est traditionnel mais entièrement ancré dans unterritoire occitan ouvert à la modernité.

source : événement Les bal de Louis publié sur AgendaTrad

Place Louis Magne, Périgueux (24) Place Louis Magne, 24000 Périgueux, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T16:00:00+02:00 – 2023-08-27T20:00:00+02:00

baltrad balfolk