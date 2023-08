Journées du Patrimoine : Visite du Conseil Départemental de la Creuse Place Louis Lacrocq Guéret, 17 septembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Le Conseil départemental vous ouvre les portes de son siège, l’Hôtel des Moneyroux, également appelé Château des Comtes de la Marche. Des ornementations extérieures à la Salle des Plénières, venez découvrir l’histoire et la beauté de ce monument classé qui compte en son sein de nombreuses richesses : boiseries peintes, cheminées monumentales, tapisseries d’Aubusson…

Trois départ de visite sont proposés..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 12:30:00. EUR.

Place Louis Lacrocq

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Conseil départemental opens the doors of its headquarters, the Hôtel des Moneyroux, also known as the Château des Comtes de la Marche. From the exterior ornamentation to the Salle des Plénières, come and discover the history and beauty of this listed monument, which boasts many treasures: painted woodwork, monumental fireplaces, Aubusson tapestries…

Three different tours are available.

El Conseil départemental le abre las puertas de su sede, el Hôtel des Moneyroux, también conocido como Château des Comtes de la Marche. Desde la ornamentación exterior hasta la Sala de las Plenarias, venga a descubrir la historia y la belleza de este monumento catalogado que atesora numerosos tesoros: ebanistería pintada, chimeneas monumentales, tapices de Aubusson, etc.

Se proponen tres visitas diferentes.

Der Departementsrat öffnet Ihnen die Türen seines Sitzes, des Hôtel des Moneyroux, auch Château des Comtes de la Marche genannt. Entdecken Sie von den Außenverzierungen bis zum Plenarsaal die Geschichte und Schönheit dieses denkmalgeschützten Gebäudes, das zahlreiche Schätze zu bieten hat: bemalte Holzverkleidungen, monumentale Kamine, Wandteppiche aus Aubusson usw.

Es werden drei verschiedene Besichtigungsmöglichkeiten angeboten.

Mise à jour le 2023-08-23 par Creuse Tourisme