Temps festif de Noël de la Tour Chabot-Gavacherie à Niort Place Louis Jouvet Niort, 6 décembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Le Conseil de quartier de la Tour Chabot-Gavacherie et le CSC du Parc organisent un après-midi rempli d’animations, le mercredi 6 décembre de 14h à 17h.

Les animations proposées :

– balades en calèche et poney

– jeux en bois / kart à pédales

– atelier maquillage

– décoration du sapin

– boîte à selfies

– zumba fluo

Boissons et goûter offerts

Gratuit.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 17:00:00. .

Place Louis Jouvet

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Tour Chabot-Gavacherie neighborhood council and the CSC du Parc are organizing a fun-filled afternoon of activities on Wednesday December 6 from 2pm to 5pm.

Activities include

– horse-drawn carriage and pony rides

– wooden games / pedal go-karts

– make-up workshop

– tree decoration

– selfie box

– zumba fluo

Complimentary drinks and snacks

Free

El consejo de barrio de Tour Chabot-Gavacherie y el CSC du Parc organizan una tarde lúdica el miércoles 6 de diciembre, de 14.00 a 17.00 horas.

Las actividades propuestas incluyen

– paseos en coche de caballos y ponis

– juegos de madera / karts de pedales

– taller de maquillaje

– decoración del árbol de Navidad

– selfie box

– zumba fluorescente

Bebidas y aperitivos de cortesía

Gratis

Der Nachbarschaftsrat der Tour Chabot-Gavacherie und das CSC du Parc organisieren am Mittwoch, den 6. Dezember, von 14.00 bis 17.00 Uhr einen Nachmittag voller Animationen.

Die angebotenen Animationen :

– kutsch- und Ponyfahrten

– spiele aus Holz / Pedal-Gokart

– schminkworkshop

– baumschmuck

– selfie-Box

– fluo-Zumba

Kostenlose Getränke und Snacks

Kostenlos

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Niort Marais Poitevin