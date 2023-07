L’ÉTÉ DES PÉTÉTAS AU PAYS IMAGINAIRE – SORTIE DES PÉTÉTAS Place Louis Griffe Murviel-lès-Béziers, 9 juillet 2023, Murviel-lès-Béziers.

Murviel-lès-Béziers,Hérault

Déambulation Théâtrale dans le village à 18h30 suivi d’une restauration par les commerçants du village et d’un groupe musical « AL et DEN » sur la place Louis Griffe..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 . .

Place Louis Griffe

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



Theatrical stroll through the village at 6:30 p.m., followed by food and drink provided by village merchants and a musical group, « AL et DEN », on the Place Louis Griffe.

Paseo teatralizado por el pueblo a las 18.30 h, seguido de comida y bebida a cargo de los comerciantes del pueblo y de un grupo musical, « AL et DEN », en la plaza Louis Griffe.

Theaterumzug durch das Dorf um 18:30 Uhr, gefolgt von einer Restauration durch die Geschäftsleute des Dorfes und einer Musikgruppe « AL et DEN » auf dem Platz Louis Griffe.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT AVANT-MONTS