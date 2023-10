Marché de l’avant Place Louis Debray Tourouvre au Perche, 26 novembre 2023, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

Le Comité des fêtes de Tourouvre organise un marché de l’avant vec une vingtaine d’exposants: producteurs locaux (miel …, artisanat (bijoux, créations coutures, peintures, vannier..). Promenade en calèche toute la journée, présence du père Noël Concours de bûches pâtissières avec obligation d’utiliser du sirop d’érable, ouvert à tous avec un jury de professionnels et lots à gagner). Restauration sucrées et salées sur place et buvette..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Place Louis Debray TOUROUVRE

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



El Comité de Fiestas de Tourouvre organiza un mercado navideño con una veintena de expositores: productores locales (miel, etc.), artesanía (bisutería, creaciones de costura, pintura, cestería, etc.). Paseos en coche de caballos durante todo el día, presencia de Papá Noel Concurso de troncos de pastelería (con obligación de utilizar sirope de arce, abierto a todos con jurado de profesionales y premios). Comida y refrescos dulces y salados in situ.

Das Festkomitee von Tourouvre organisiert einen Weihnachtsmarkt mit rund 20 Ausstellern: lokale Produzenten (Honig …), Kunsthandwerk (Schmuck, Näharbeiten, Gemälde, Korbflechter …). Kutschfahrten den ganzen Tag über, Anwesenheit des Weihnachtsmanns Wettbewerb für Baumstriezel, bei dem Ahornsirup verwendet werden muss, für alle offen, mit einer Fachjury und Preisen zu gewinnen). Süßes und herzhaftes Essen vor Ort und Getränkeausschank.

