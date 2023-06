Fête de la musique Bal Country Place Louis Debray Tourouvre au Perche, 21 juin 2023, Tourouvre au Perche.

Tourouvre au Perche,Orne

À l’occasion de la fête de la musique, Country Road 61 et DJ Sono organisent un bal country. Danses à la demande. Buvette et restauration chez les commerçants du village..

2023-06-21 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-21 22:30:00. .

Place Louis Debray TOUROUVRE

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie



Country Road 61 and DJ Sono are organizing a country dance to celebrate the fête de la musique. Dancing on request. Refreshments and food available from village merchants.

Country Road 61 y DJ Sono organizan un baile country para celebrar la fiesta de la música. Baile previa petición. Refrescos y comida a cargo de los comerciantes del pueblo.

Anlässlich der Fête de la Musique organisieren Country Road 61 und DJ Sono einen Country-Ball. Tänze auf Anfrage. Getränke und Speisen bei den Geschäftsleuten des Dorfes.

