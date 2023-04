Bal gascon Place Louis David Andernos-les-Bains Catégories d’Évènement: Andernos-les-Bains

Gironde

2023-07-03

Démonstrations et initiations de danse gasconne (pour petits et grands) suivies du bal traditionnel. Proposées par l'association Lous Pignots.

Accès libre

