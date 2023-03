Navette maritime vers Arcachon – départ jetée avec l’UBA Place Louis David Andernos-les-Bains Catégories d’Évènement: Andernos-les-Bains

Gironde

Navette maritime vers Arcachon – départ jetée avec l’UBA Place Louis David, 4 avril 2023, Andernos-les-Bains . Navette maritime vers Arcachon – départ jetée avec l’UBA Cabane de l’UBA Place Louis David Andernos-les-Bains Gironde Place Louis David Cabane de l’UBA

2023-04-04 – 2023-04-04

Place Louis David Cabane de l’UBA

Andernos-les-Bains

Gironde . Profitez de la navette maritime au départ d’Andernos pour découvrir la ville d’Arcachon : quartier des Abatilles, du Moulleau, villas arcachonnaises, …

Attention, les horaires des traversées sont fixées en fonction des marées. Profitez de la navette maritime au départ d’Andernos pour découvrir la ville d’Arcachon : quartier des Abatilles, du Moulleau, villas arcachonnaises, …

Attention, les horaires des traversées sont fixées en fonction des marées. +33 5 56 82 02 95 Union des Bateliers Arcachonnais Andernos Tourisme

Place Louis David Cabane de l’UBA Andernos-les-Bains

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Andernos-les-Bains, Gironde Autres Lieu Andernos-les-Bains Adresse Andernos-les-Bains Gironde Place Louis David Cabane de l'UBA Ville Andernos-les-Bains Departement Gironde Tarif Lieu Ville Place Louis David Cabane de l'UBA Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/andernos-les-bains /

Navette maritime vers Arcachon – départ jetée avec l’UBA Place Louis David 2023-04-04 was last modified: by Navette maritime vers Arcachon – départ jetée avec l’UBA Place Louis David Andernos-les-Bains 4 avril 2023 Cabane de l'UBA Place Louis David Andernos-les-Bains Gironde Gironde Place Louis David Andernos-les-Bains

Andernos-les-Bains Gironde