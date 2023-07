« Rétro-Méca » #2 Place Louis Claro, Deulémont Deûlémont Catégories d’Évènement: Deûlémont

Nord « Rétro-Méca » #2 Place Louis Claro, Deulémont Deûlémont, 10 septembre 2023, Deûlémont. « Rétro-Méca » #2 Dimanche 10 septembre, 15h00 Place Louis Claro, Deulémont Entrée libre Le 10 septembre 2023, la ville de Deûlémont organise la deuxième édition de son événement « Rétro-Méca ». Venez exposer vos véhicules de plus de 30 ans, ou simplement profiter de la vue et de l’ambiance ! Place Louis Claro, de 10h à 18h. Concert à 15h. Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite, inscription des exposants à l’adresse suivante : retro.meca.deulemont@gmail.com Place Louis Claro, Deulémont Place Louis Claro, Deulémont Deûlémont 59890 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « retro.meca.deulemont@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:retro.meca.deulemont@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

