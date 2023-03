Carnaval d’Entressen Place Louis Blagiaire Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-03-31 – 2023-03-31

Bouches-du-Rhône . – 16h30 – SUR LA PLACE LOU BLAGAÏRE

Caramentran

Stand de maquillage

Goûter offert aux enfants

Stand des confettis



– 18h – DÉPART DE LA PLACE LOU BLAGAÏRE

Déambulation du caramentran

Animation de la compagnie Estockfish

Jongleurs

Cracheurs de feu

Échasses à rebond

Vélo Rosalie



– 18H15 – CSAPM – CENTRE SOCIAL ET D’ANIMATION PIERRE MIALLET

Accueil de la déambulation par les djembés

Procès du caramentran

Mise à feu du caramentran par les cracheurs de feu



– 18h45 – CSAPM – CENTRE SOCIAL ET D’ANIMATION PIERRE MIALLET

– Animation musicale

– Buvettes et restauration

Rendez-vous dans les rues du village d'Entressen à partir de 16h30 pour le Carnaval +33 4 42 81 76 00

dernière mise à jour : 2023-03-16

