Talence Circuit à pied : « Quartier Saint-Genès et les courses des boulevards » Place Louis Barthou Talence, 16 septembre 2023, Talence. Circuit à pied : « Quartier Saint-Genès et les courses des boulevards » Samedi 16 septembre, 16h30 Place Louis Barthou Gratuit. Sur inscription. Inauguré en 1889, l’emblématique Café de l’Horloge va vite devenir, comme son concurrent direct le Café du Printemps, le rendez-vous des sportifs et une étape incontournable des courses qui animent les boulevards. Depuis la barrière Saint-Genès, c’est également tout un quartier qui s’est construit entre échoppes et biscuiterie, logements ouvriers et industrie, commerces et ateliers… à (re)découvrir au fil des pas. Place Louis Barthou Barrière Saint-Genès, 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « patrimoine@talence.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Collection Fabienne Labat

