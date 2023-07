Summer Dance CAMP PontÔ’ Afro Kop 2023 Place Louis Aragon, Pontault-Combault Pontault-Combault, 3 juillet 2023, Pontault-Combault.

Summer Dance CAMP PontÔ’ Afro Kop 2023 3 – 13 juillet Place Louis Aragon, Pontault-Combault Inscription aux ateliers libre, à partir de 10 ans

Summer Dance CAMP PontÔ’ Afro Kop 2023

La MJC Boris Vian de Pontault Combault est aujourd’hui très présente dans le domaine des arts urbains et des musiques actuelles en lien avec la jeunesse (15/25 ans) et dispose d’un réseau de partenaires (compagnies amateurs et professionnelles franciliennes) et anime et accompagne des collectifs de jeunes artistes de la ville et des territoires avoisinants.

La MJC Vian a également un savoir-faire et des ressources qui lui permette de mener des actions et évènements en lien avec les habitants de la ville. En intervenant hors les murs, la MJC souhaite permettre aux jeunes des quartiers de la Ville de partager des temps d’animation autour des arts et pouvoir partager un projet commun. Pour l’Eté 2023, La MJC Boris Vian souhaite participer à l’animation des estivale de son territoire en proposant aux habitants de découvrir l’univers artistiques Danse Afro, Danse Kpop. La MJC interviendra sur différents quartiers de la ville à travers des ateliers d’initiation et de création dont le travail sera restitué en fin de journée dans le quartier et en fin de semaine sur la scène du festival Pont Ô L’Eté.

Le SUMMER Dance CAMP PontÔ Afro, Kop 2023 propose deux temps fort le samedi 8 juillet et le mardi 11 juillet 2023 dans 2 quartiers différents de la ville L’Ocile et Aimé Césaire. En fin de semaine le jeudi 13 juillet 2023 sur la scène du Parc de l’hôtel de ville un temps de restitution présentant le travail des habitants des 2 quartiers sera proposé à l’occasion d’une rencontre chorégraphique réunissant d’autres compagnies de danses Hip Hop d’Ile-de-France. Les habitants des 2 quartiers auront l’occasion de présenter une chorégraphie en commun La proposition de la MJC :

1- samedi 8 juillet place de Louis Aragon (proche du quartier de l’OCIL) 10h 12h atelier danse Afro avec Sven Lesorea (compagnie Afro Jiz Emmerainville 77)

15h-17h atelier danse Kpop avec Jodie et Sofauni compagnie Risin Crew Bsee V (Champigny/94) 17h15 Présentation d’une création Danse Hip Hop par la Compagnie « Yudat School »

2 – Mardi 11 juillet Square Aimé Césaire (entre le collège Condorcet et Lycée Camille Claudel) 10h 12h atelier danse Sven Lesorea (compagnie Afro Jiz Emerainville 77)

15h-17h atelier danse Kpop avec Jodie et Sofauni compagnie Risin Crew Bsee V (Champigny/94)

17h15 Présentation d’une création Danse Hip Hop par la Compagnie « Légion Académie »

Intérêt(s) ou objectif(s) visé(s) (si nécessaire) :

-Promouvoir la culture urbaine grâce aux artistes locaux et des villes avoisinantes.

-Développer la pratique artistique amateur et professionnel à Pontault dans différents quartiers de la ville.

– Promouvoir les activités de la MJC et faire connaitre la MJC Boris Vian

– Participer à la dynamique locale en contribuant à la programmation estivale Pont Ô l’Eté

Place Louis Aragon, Pontault-Combault Place Louis Aragon, Pontault-Combault Pontault-Combault 77340 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-03T10:00:00+02:00 – 2023-07-03T12:00:00+02:00

2023-07-13T16:30:00+02:00 – 2023-07-13T17:00:00+02:00

©FRMJC-IdF