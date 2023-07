Sardinade Place Lou Chaque-dit Capbreton, 12 août 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

Sardinade organisée par le club de rugby Hossegor-Capbreton. En partenariat avec le Leclerc de Capbreton.

Sardines / Frites (ou chipolatas / frites)

Fromage / Dessert.

Adultes: 12€ / Enfants (-12 ans): 8€..

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . .

Place Lou Chaque-dit

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



Sardinade organized by the rugby club Hossegor-Capbreton. In partnership with the Leclerc of Capbreton.

Sardines / Fries (or chipolatas / fries)

Cheese / Dessert.

Adults: 12€ / Children (-12 years): 8€.

Sardinada organizada por el club de rugby Hossegor-Capbreton. En colaboración con la tienda Leclerc de Capbreton.

Sardinas / patatas fritas (o chipolatas / patatas fritas)

Queso / postre.

Adultos: 12? / Niños (menores de 12 años): 8?

Sardinade, organisiert vom Rugby-Club Hossegor-Capbreton. In Partnerschaft mit dem Leclerc von Capbreton.

Sardinen / Pommes frites (oder Chipolatas / Pommes frites)

Käse / Dessert.

Erwachsene: 12 ? / Kinder (-12 Jahre): 8 ?

