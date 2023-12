Concert du Nouvel An 2024 Place Longueville Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Somme Concert du Nouvel An 2024 Place Longueville Amiens, 7 janvier 2024, Amiens. Amiens Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 15:30:00

fin : 2024-01-07 . Concert Le 7 janvier 2024, le Cirque Jules Verne d’Amiens accueillera de nouveau les musiciens de l’HSP, entourés de musiciens professionnels issus des grands orchestres parisiens et régionaux, pour vous proposer le Concert du Nouvel An 2024. Pour diriger cet orchestre, Christophe Tamboise, chef de l’Harmonie Saint-Pierre, sera accompagné de Chloé Meyzie, directrice artistique et musicale de l’Ensemble Instrumental de la Mayenne et du Labopéra Périgord-Dordogne. Comme l’année passée, vous aurez le plaisir d’entendre en lever de rideau les élèves de l’Harmonie du CRR d’Amiens sous la direction d’Hervé Winckels. Accompagnés des élèves de l’École de Cirque Cirqu’Onflexe, les musiciens vous feront valser de la France à l’Italie, danser avec les trolls norvégiens et chavirer sous le ciel argentin. Programme musical :

• La Valse de Faust de Charles GOUNOD

• Summon the Heroes de John WILLIAMS

• Ouverture de La Pie voleuse de Gioachino ROSSINI

• La suite n°1 de Peer Gynt de Edvard GRIEG

• Fribourg de Derek BOURGEOIS

• Oblivion de Astor PIAZZOLLA

• Olympic Fanfare de John WILLIAMS Direction musicale • Chloé MEYZIE

Directrice artistique et musicale de l’Ensemble Instrumental de la Mayenne et du Labopéra Périgord-Dordogne, elle est la cheffe invitée de cette 7e édition du Concert du Nouvel An. • Christophe TAMBOISE

Directeur du Pôle Artistique Musique et Danse de Péronne depuis 2018 et Directeur musical de l’Harmonie Saint-Pierre d’Amiens depuis 2022. Ouverture des portes à 14h30 7 .

Place Longueville

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-13 par SIM Hauts-de-France – OT D’AMIENS Détails Catégories d’Évènement: Amiens, Somme Autres Code postal 80000 Lieu Place Longueville Adresse Place Longueville Ville Amiens Departement Somme Lieu Ville Place Longueville Amiens Latitude 49.8883859 Longitude 2.295765 latitude longitude 49.8883859;2.295765

Place Longueville Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/