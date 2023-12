Le merveilleux Noël ! Place Littre Avranches, 8 décembre 2023, Avranches.

Avranches Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-08 08:00:00

fin : 2023-12-31 18:00:00

Sur la place Littré, on entre dans la féérie de Noël. Des chalets sont installés autour d’un bosquet et d’un manège. Des animaux, un traineau, une boîte aux lettres connectée au Père-Noël, une mobylette… on s’y retrouve chaque jour pour :

– profiter d’instants chaleureux avec les commerçants,

– se régaler des fameux chichis,

– faire un tour de manège,

– écouter les contes de Noël,

– voir un spectacle magique,

– taper du pied avec les musiciens.

Il sera inauguré !

Le vendredi 8 décembre à 17h !

Les enfants de la chorale de l’école Parisy allumeront les lumières de la ville après avoir chanté. A 17h30, place au Breezy Brass Quartet pour une ambiance festive.

Shopping chalets :

– chalet de gourmandises salées de Dépôt du Vieux Moulin,

– chalet des minéraux et cristaux de Gaïa,

– chalet vin chaud par le Comité des fêtes de Quartiers Avranchinais,

– chalet Dalbos : confiserie, bonnets de Noël et pêche aux canards,

– chalet Saintot : champagne, ratafia et coteaux champenois,

– chalet Exodus Another Dreams : artisanat du monde, vinyles 33 et 45 tours,

– chalet Ma bulle de Bébé : réflexologie, naturopathie, sommeil et alimentation du bébé, atelier portage,

– chalet Les ruchers du Chefresne : miel, confiserie au miel, pollen, bougies, pain d’épices (du 16 au 31 décembre),

– La grange aux toiles : artiste peintre (les 16 et 17 décembre),

– Brasserie la Frontière : bières artisanales et produits associés (les 16 et 17 décembre),

– Oklimor : sculptures et objets de décoration en bois de récupération (les 16 et 17 décembre).

Votre photo avec le Père-Noël.

Du 16 au 24 décembre, le Père-Noël sera là chaque jour. Moment d’émerveillement et séance photo.

Samedi, dimanche et mercredi, de 14h à 18h.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 17h à 18h30.

Radio Sud Manche pour donner la voie.

En direct les 16, 17, 18 et 19, 20, 21, 22 décembre, les après-midis, de 14h à 18h.

Du 1er au 24 décembre – La vitrine de Noël.

L’association des commerçants d’Avranches a installé une vitrine au 20, rue des Trois Rois. En partant à la découverte des commerces d’Avranches, vous devriez retrouvez le prix des articles exposés. Si l’addition est bonne, c’est gagné !

Le programme complet est a retrouver sur : https://www.avranches.fr/systeme/agenda/.

Sur la place Littré, on entre dans la féérie de Noël. Des chalets sont installés autour d’un bosquet et d’un manège. Des animaux, un traineau, une boîte aux lettres connectée au Père-Noël, une mobylette… on s’y retrouve chaque jour pour :

– profiter d’instants chaleureux avec les commerçants,

– se régaler des fameux chichis,

– faire un tour de manège,

– écouter les contes de Noël,

– voir un spectacle magique,

– taper du pied avec les musiciens.

Il sera inauguré !

Le vendredi 8 décembre à 17h !

Les enfants de la chorale de l’école Parisy allumeront les lumières de la ville après avoir chanté. A 17h30, place au Breezy Brass Quartet pour une ambiance festive.

Shopping chalets :

– chalet de gourmandises salées de Dépôt du Vieux Moulin,

– chalet des minéraux et cristaux de Gaïa,

– chalet vin chaud par le Comité des fêtes de Quartiers Avranchinais,

– chalet Dalbos : confiserie, bonnets de Noël et pêche aux canards,

– chalet Saintot : champagne, ratafia et coteaux champenois,

– chalet Exodus Another Dreams : artisanat du monde, vinyles 33 et 45 tours,

– chalet Ma bulle de Bébé : réflexologie, naturopathie, sommeil et alimentation du bébé, atelier portage,

– chalet Les ruchers du Chefresne : miel, confiserie au miel, pollen, bougies, pain d’épices (du 16 au 31 décembre),

– La grange aux toiles : artiste peintre (les 16 et 17 décembre),

– Brasserie la Frontière : bières artisanales et produits associés (les 16 et 17 décembre),

– Oklimor : sculptures et objets de décoration en bois de récupération (les 16 et 17 décembre).

Votre photo avec le Père-Noël.

Du 16 au 24 décembre, le Père-Noël sera là chaque jour. Moment d’émerveillement et séance photo.

Samedi, dimanche et mercredi, de 14h à 18h.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 17h à 18h30.

Radio Sud Manche pour donner la voie.

En direct les 16, 17, 18 et 19, 20, 21, 22 décembre, les après-midis, de 14h à 18h.

Du 1er au 24 décembre – La vitrine de Noël.

L’association des commerçants d’Avranches a installé une vitrine au 20, rue des Trois Rois. En partant à la découverte des commerces d’Avranches, vous devriez retrouvez le prix des articles exposés. Si l’addition est bonne, c’est gagné !

Le programme complet est a retrouver sur : https://www.avranches.fr/systeme/agenda/

Sur la place Littré, on entre dans la féérie de Noël. Des chalets sont installés autour d’un bosquet et d’un manège. Des animaux, un traineau, une boîte aux lettres connectée au Père-Noël, une mobylette… on s’y retrouve chaque jour pour :

– profiter d’instants chaleureux avec les commerçants,

– se régaler des fameux chichis,

– faire un tour de manège,

– écouter les contes de Noël,

– voir un spectacle magique,

– taper du pied avec les musiciens.

Il sera inauguré !

Le vendredi 8 décembre à 17h !

Les enfants de la chorale de l’école Parisy allumeront les lumières de la ville après avoir chanté. A 17h30, place au Breezy Brass Quartet pour une ambiance festive.

Shopping chalets :

– chalet de gourmandises salées de Dépôt du Vieux Moulin,

– chalet des minéraux et cristaux de Gaïa,

– chalet vin chaud par le Comité des fêtes de Quartiers Avranchinais,

– chalet Dalbos : confiserie, bonnets de Noël et pêche aux canards,

– chalet Saintot : champagne, ratafia et coteaux champenois,

– chalet Exodus Another Dreams : artisanat du monde, vinyles 33 et 45 tours,

– chalet Ma bulle de Bébé : réflexologie, naturopathie, sommeil et alimentation du bébé, atelier portage,

– chalet Les ruchers du Chefresne : miel, confiserie au miel, pollen, bougies, pain d’épices (du 16 au 31 décembre),

– La grange aux toiles : artiste peintre (les 16 et 17 décembre),

– Brasserie la Frontière : bières artisanales et produits associés (les 16 et 17 décembre),

– Oklimor : sculptures et objets de décoration en bois de récupération (les 16 et 17 décembre).

Votre photo avec le Père-Noël.

Du 16 au 24 décembre, le Père-Noël sera là chaque jour. Moment d’émerveillement et séance photo.

Samedi, dimanche et mercredi, de 14h à 18h.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 17h à 18h30.

Radio Sud Manche pour donner la voie.

En direct les 16, 17, 18 et 19, 20, 21, 22 décembre, les après-midis, de 14h à 18h.

Du 1er au 24 décembre – La vitrine de Noël.

L’association des commerçants d’Avranches a installé une vitrine au 20, rue des Trois Rois. En partant à la découverte des commerces d’Avranches, vous devriez retrouvez le prix des articles exposés. Si l’addition est bonne, c’est gagné !

Le programme complet est a retrouver sur : https://www.avranches.fr/systeme/agenda/

.

Place Littre

Avranches 50300 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT MSM Normandie – BIT Genêts