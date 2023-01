Stage de bourrées collectives, à 4 et à 2 avec Hugues Rivière place, Lion-en-Sullias (45)

15€/12€

avec Hugues Rivière place, Lion-en-Sullias (45) place, 45600 Lion-en-Sullias, France [{“link”: “mailto:tradamuse45@gmail.com”}, {“link”: “https://agendatrad.org/e/40900”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] Danses proposées :Bourrées collectives (Le Pont-Chrétien, la pastourelle, la ronde de Sainte-Sévère, l’étoile), des bourrées à 4 (Carrée de La Châtre, Saint-Chartier, chaînée de Rivarennes), des bourrées à 2 (Vornay, St-Just, Oscar et Bibiche), une version de la moutonne, le branle à 6 de Pouligny-Notre-Dame. Niveau requis : avoir déjà une pratique du pas de bourrée. Horaires :Samedi 15 avril 202314h accueil14h30-18h30 stage19h repas partagé (chacun apporte un plat salé et/ou sucré)20h30 soirée Trad’aMuse (bœuf musique, chants et danses) Lieu :Salle Isabelle Reille, 10 route de Sully, 45600 Lion en Sullias Tarifs :Adhérents : 12€/Non adhérents : 15€ Intervenants :**Hugues Rivière* est un danseur issu de la double influence des bals folks et des groupes folkloriques. Spécialiste du Berry, il enseigne les danses traditionnelles et populaires depuis plus d’une trentaine d’années tant dans des ateliers réguliers qu’au cours de nombreux stages à travers la France et à l’étranger. Il anime aussi régulièrement dans les Rencontres du Grand Bal de l’Europe à Gennetines. Il a réalisé en 5 DVD un véritable catalogue des danses traditionnelles et populaires en Berry. Sa passion : faire partager le plaisir de la danse. Musicien accompagnateur : Laurent Fosset à la vielle à roue Inscription à envoyer par email à tradamuse45@gmail.com ou au 06 08 06 30 28. Paiement sur place en chèque ou espèces www.tradamuse.frsource : événement Stage de bourrées collectives, à 4 et à 2 avec Hugues Rivière publié sur AgendaTrad*

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T14:00:00+02:00

2023-04-15T23:00:00+02:00

