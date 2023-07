33e Festival des Nouveaux Talents et Invités Place Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer, 16 août 2023, Villers-sur-Mer.

Villers-sur-Mer,Calvados

Le Festival des Nouveaux Talents et Invités de Villers-sur-Mer compose une partition iodée et rafraichissante, saupoudrée de proximité et de partage entre musiciens et public. Festival balnéaire qui se veut curieux et audacieux, il rassemble les meilleurs artistes du moment en solo et en musique de chambre, notamment les Victoires de la Musique et des révélations plus que prometteuses, sans se fixer de frontières musicales ou géographiques, pour une série de concerts donnés dans la salle panoramique du Casino de Villers-sur-Mer, où la vue sur la mer est imprenable.

La seule exigence du festival : allier l’excellence de la musique à une interaction forte avec le public, en démocratisant la « Grande Musique » par une dimension pédagogique : les musiciens présentent eux-mêmes leur concert, des ateliers musicaux et chansons pour enfants sont proposés, des cours de piano (initiation à tous perfectionnements) se vivent tout en découverte….

Vendredi 2023-08-16 fin : 2023-08-22 . .

Place Lieutenant Fernand Fanneau Salle panoramique du Casino

Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie



The Festival of New Talents and Guests of Villers-sur-Mer composes an iodized and refreshing score, sprinkled with proximity and sharing between musicians and public. A seaside festival that aims to be curious and daring, it brings together the best solo and chamber music artists of the moment, including the Victoires de la Musique and more than promising revelations, without setting musical or geographical boundaries, for a series of concerts given in the panoramic hall of the Casino de Villers-sur-Mer, where the view of the sea is unobstructed.

The only requirement of the festival: to combine the excellence of the music with a strong interaction with the public, by democratizing the « Great Music » by an educational dimension: the musicians themselves present their concert, musical workshops and songs for children are proposed, piano lessons (initiation to all perfectionisms) are lived all in discovery…

El Festival des Nouveaux Talents et Invités de Villers-sur-Mer compone una partitura refrescante y yodada, salpicada de proximidad y de compartir entre músicos y público. Festival a orillas del mar que pretende ser curioso y atrevido, reúne a los mejores artistas solistas y de música de cámara del momento, incluidos los Victoires de la Musique y más de prometedores debutantes, sin establecer fronteras musicales ni geográficas, para una serie de conciertos ofrecidos en la sala panorámica del Casino de Villers-sur-Mer, donde la vista del mar es ilimitada.

El único requisito del festival es combinar la excelencia musical con una fuerte interacción con el público, democratizando la « Gran Música » a través de una dimensión educativa: los propios músicos presentan sus conciertos, se ofrecen talleres musicales y de canciones para niños, se experimentan clases de piano (iniciación a todos los niveles de perfeccionamiento) mientras se descubre…

Das Festival der Neuen Talente und Gäste in Villers-sur-Mer ist eine erfrischende, jodhaltige Partitur, die mit Nähe und Austausch zwischen Musikern und Publikum bestreut ist. Das neugierige und mutige Festival am Meer versammelt die besten Solo- und Kammermusikkünstler der Gegenwart, darunter Victoires de la Musique und vielversprechende Neuentdeckungen, ohne musikalische oder geografische Grenzen zu setzen, für eine Reihe von Konzerten im Panoramasaal des Casinos von Villers-sur-Mer, von dem aus man einen atemberaubenden Blick auf das Meer hat.

Die einzige Anforderung des Festivals: die Exzellenz der Musik mit einer starken Interaktion mit dem Publikum zu verbinden und die « Große Musik » durch eine pädagogische Dimension zu demokratisieren: Die Musiker präsentieren ihr Konzert selbst, es werden musikalische Workshops und Lieder für Kinder angeboten, Klavierkurse (Einführung bis hin zu allen Perfektionierungen) werden ganz im Zeichen der Entdeckung erlebt…

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité