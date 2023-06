Concert et Bal Trad place, Lescun (64) Concert et Bal Trad place, Lescun (64), 10 août 2023, . Concert et Bal Trad Jeudi 10 août, 19h00 place, Lescun (64) Trauca Sègas – Concert vocal 19h00 – Eglise du village Françoise Saliou : guitare, chant Jantet Lahitette : accordéon diatonique, concertina, voix, percussions page Facebook Trauca Sègas -Bal traditionnel – 21h00 -Jardin Public (village) repli a la salle communale (pres camping) en cas de mauvais tempsBal traditionnel gascon Françoise Saliou : guitare, chant Jantet Lahitette : accordéon diatonique, concertina, voix, percussions source : événement Concert et Bal Trad publié sur AgendaTrad place, Lescun (64) 1, Village

Lieu place, Lescun (64)
Adresse 1, Village place, 64490 Lescun, France

