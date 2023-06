Bal Trad avec Trad’enst OC place, Lescun (64) Bal Trad avec Trad’enst OC place, Lescun (64), 3 août 2023, . Bal Trad avec Trad’enst OC Jeudi 3 août, 20h30 place, Lescun (64) Libre participation Bal sur la place du village – repli à la salle communale ( pres du camping) en cas de mauvais temps Bal traditionnel Gascon: Nathalie Hoffman : trompette ,harpe celtique, voix

Patrice Charles : violon, guitare, cornemuses, voix, nikelharpa

Jantet Lahitette : accordéon diatonique, concertina, voix, percussions.

place, Lescun (64)
1, Village
place, 64490 Lescun, France

2023-08-03T20:30:00+02:00 – 2023-08-04T00:30:00+02:00

