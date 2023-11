Village Orange Place Lepetit Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Vienne Village Orange Place Lepetit Poitiers, 25 novembre 2023, Poitiers. Village Orange Samedi 25 novembre, 11h00 Place Lepetit Accès libre À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violencesfaites aux femmes, EUROPE DIRECT Poitiers Vienne / Deux-Sèvres participe au Village Orange organisé par l’Union européenne des Femmes et le Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles à Poitiers. Au programme : stands, ateliers, quizz, hommage aux victimes, performances artistiques… Viens nous rencontrer pour en savoir plus sur les droits des femmes dans l’Union européenne et exprimer ton avis sur notre porteur de parole. Place Lepetit Place Lepetit, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

droits des femmes féminisme

