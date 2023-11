PATINOIRE Place Léopold Lunéville, 13 décembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Profitez de la patinoire Installée par la Ville et tenue par les bénévoles du Ski club

la patinoire sera ouverte aux écoles du lundi 11 au vendredi 22 déc, à raison d’une classe le matin et d’une classe en début d’après-midi

Ouverture: – les mercredis, samedis et dimanches, et pendant les vacances, de 14h à 19h

– les lundis, mardis, jeudis et vendredis hors vacances scolaires de 16h à 19h

Location de patins payante 3 euros. Tout public

Dimanche 2023-12-13 14:00:00 fin : 2023-12-23 19:00:00

Place Léopold

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Take advantage of the skating rink Set up by the town and run by Ski Club volunteers

the rink will be open to schools from Monday December 11 to Friday December 22, with one class in the morning and one in the early afternoon

Open: ? Wednesdays, Saturdays and Sundays, and during vacations, from 2pm to 7pm

? Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays outside school vacations, from 4pm to 7pm

Skate rental 3 euros

Aprovecha la pista de hielo Instalada por el ayuntamiento y gestionada por voluntarios del Club de Esquí

la pista de hielo estará abierta a los colegios del lunes 11 al viernes 22 de diciembre, con una clase por la mañana y otra a primera hora de la tarde

Abierto: ? miércoles, sábados y domingos, y durante las vacaciones, de 14.00 a 19.00 horas

lunes, martes, jueves y viernes no festivos, de 16.00 a 19.00 h

Alquiler de patines a 3

Nutzen Sie die Eisbahn Die Eisbahn wurde von der Stadt eingerichtet und von Freiwilligen des Skiclubs betrieben

die Eisbahn ist von Montag, dem 11. Dezember, bis Freitag, dem 22. Dezember, für Schulen geöffnet, jeweils für eine Klasse am Vormittag und eine Klasse am frühen Nachmittag

Öffnungszeiten: ? mittwochs, samstags, sonntags und in den Ferien von 14:00 bis 19:00 Uhr

? montags, dienstags, donnerstags und freitags außerhalb der Schulferien von 16:00 bis 19:00 Uhr

Schlittschuhverleih gegen Gebühr 3 Euro

