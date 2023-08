150 ans sapeurs pompiers d’Argentonnay Place Léopold Bergeon Argentonnay, 9 septembre 2023, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

Le centre de secours d’Argentonnay fête ses 150 ans d’existence sur le territoire. À cette occasion, de nombreuses animations auront lieu l’ après-midi, autour du thème de la prévention sécurité et de l’information avec par exemple une initiation aux gestes qui sauve, l’utilisation d’extincteur, un escape game du 18, etc…

La fin de l’après-midi laissera place a un apéritif avec présence d’un magicien puis possibilité de réserver des plateaux repas sur hello asso pour le soir (15 € par personne), restauration rapide sur place toute la journée. Cette journée se clôturera par un bal animé par l’orchestre Plein Feu..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . .

Place Léopold Bergeon

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Argentonnay rescue center is celebrating its 150th anniversary in the area. To mark the occasion, a number of events will take place in the afternoon, focusing on prevention, safety and information, with, for example, an introduction to life-saving techniques, the use of fire extinguishers, an escape game from 18, etc…

At the end of the afternoon, there will be an aperitif with a magician, followed by the possibility of reserving meal trays on hello asso for the evening (15? per person), and fast food on site all day. The day will close with a ball led by the Plein Feu orchestra.

El centro de emergencias de Argentonnay celebra su 150 aniversario en la zona. Para celebrarlo, por la tarde tendrán lugar una serie de actos centrados en la prevención, la seguridad y la información, como una iniciación a las técnicas de salvamento, la utilización de un extintor, un juego de escape del 18, etc.

Al final de la tarde, habrá un aperitivo con un mago, seguido de la posibilidad de reservar bandejas de comida en hola asso para la noche (15? por persona), y comida rápida in situ durante todo el día. La jornada se cerrará con un baile animado por la orquesta Plein Feu.

Die Rettungsleitstelle von Argentonnay feiert ihr 150-jähriges Bestehen in der Region. Aus diesem Anlass finden am Nachmittag zahlreiche Veranstaltungen rund um das Thema Prävention, Sicherheit und Information statt, z. B. eine Einführung in lebensrettende Sofortmaßnahmen, die Benutzung von Feuerlöschern, ein Escape Game des 18, etc.

Am Ende des Nachmittags gibt es einen Aperitif mit einem Zauberer und die Möglichkeit, Essensplatten auf hello asso für den Abend zu reservieren (15 ? pro Person), den ganzen Tag über gibt es Fastfood vor Ort. Der Tag endet mit einem Ball, der von dem Orchester Plein Feu moderiert wird.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Bocage Bressuirais