Marché des Producteurs de Pays Place Léopold Bergeon Argentonnay, 4 août 2023, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

Venez rencontrer des producteurs et des artisans, prêts à vous faire découvrir leurs spécialités et créations.

Restauration possible sur place.

En partenariat avec la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . .

Place Léopold Bergeon

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and meet producers and craftsmen, ready to help you discover their specialities and creations.

Catering available on site.

In partnership with the Deux-Sèvres Chamber of Agriculture.

Venga a conocer a los productores y artesanos, dispuestos a mostrarle sus especialidades y creaciones.

Servicio de catering in situ.

En colaboración con la Cámara de Agricultura de Deux-Sèvres.

Treffen Sie Produzenten und Handwerker, die bereit sind, Ihnen ihre Spezialitäten und Kreationen vorzustellen.

Verpflegung vor Ort möglich.

In Partnerschaft mit der Landwirtschaftskammer des Departements Deux-Sèvres.

Mise à jour le 2023-06-14 par OT Bocage Bressuirais