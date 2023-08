Pressoir mobile Place Léon Lesouhaitier Saint-Sauveur-Villages, 29 octobre 2023, Saint-Sauveur-Villages.

Saint-Sauveur-Villages,Manche

Pressoir mobile : transformez vos fruits en jus. RDV place Léon Lesouhaitier à Saint-Sauveur-Lendelin (Saint-Sauveur-Villages)..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . .

Place Léon Lesouhaitier Saint-Sauveur-Lendelin

Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie



Mobile press: turn your fruit into juice. RDV place Léon Lesouhaitier in Saint-Sauveur-Lendelin (Saint-Sauveur-Villages).

Prensa móvil: convierta su fruta en zumo. RDV place Léon Lesouhaitier en Saint-Sauveur-Lendelin (Saint-Sauveur-Villages).

Mobile Saftpresse: Verwandeln Sie Ihr Obst in Saft. RDV place Léon Lesouhaitier in Saint-Sauveur-Lendelin (Saint-Sauveur-Villages).

Mise à jour le 2023-08-16 par Normandie Tourisme / Attitude Manche