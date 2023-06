Les Musiciens de Rivesaltes Place Léon Gambetta 66000 perpignan Perpignan Perpignan Catégories d’Évènement: Perpignan

Pyrénées-Orientales Les Musiciens de Rivesaltes Place Léon Gambetta 66000 perpignan Perpignan, 21 juin 2023, Perpignan. Les Musiciens de Rivesaltes Mercredi 21 juin, 20h45 Place Léon Gambetta 66000 perpignan Si vous aimez la Variété Française, Aznavour, Brel, Goldman, Berger, Fugain, Delpech, Nougaro, Gainsbourg, et bien sûr Johnny Hallyday, ce concert est pour vous !

Venez nous écouter de 20:45 à 22:15, place Gambetta à Perpignan, au pied de la cathédrale Saint-Jean. Place Léon Gambetta 66000 perpignan Place Léon Gambetta 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©les musiciens de Rivesaltes

