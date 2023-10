Spectacle « Mouton Noir » place Léon Canard Aubazines, 8 octobre 2023, Aubazines.

Aubazines,Corrèze

Une chorégraphie inédite lève le voile sur le football freestyle, entre portrait intime et show acrobatique

Avec Paul Molina, chorégraphie de Wilmer Marquez

Sur la place du village.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

place Léon Canard

Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



New choreography lifts the veil on freestyle soccer, between intimate portrait and acrobatic show

With Paul Molina, choreography by Wilmer Marquez

In the village square

Una coreografía inédita levanta el velo del fútbol freestyle, en parte retrato íntimo y en parte espectáculo acrobático

Con Paul Molina, coreografía de Wilmer Márquez

En la plaza del pueblo

Eine brandneue Choreografie lüftet den Schleier über dem Freestyle-Fußball, zwischen intimem Porträt und akrobatischer Show

Mit Paul Molina, Choreographie von Wilmer Marquez

Auf dem Dorfplatz

