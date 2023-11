DÉFILÉ DE SAINT NICOLAS Place Léon Blum Vincey, 1 décembre 2023, Vincey.

Vincey,Vosges

Le défilé de Saint-Nicolas aura lieu le vendredi 1 décembre à Vinceyà partir de 19h00 Place Léon Blum.

Venez suivre les chars, la fanfare et vivre cette fête traditionnelle, avec une collation à l’arrivée !. Tout public

Vendredi 2023-12-01 19:00:00 fin : 2023-12-01 . 0 EUR.

Place Léon Blum

Vincey 88450 Vosges Grand Est



The Saint-Nicolas parade will take place in Vincey on Friday December 1, starting at 7pm on Place Léon Blum.

Come and follow the floats, the brass band and experience this traditional festival, with a snack on arrival!

El desfile de Saint-Nicolas tendrá lugar el viernes 1 de diciembre en Vincey a partir de las 19.00 horas en la plaza Léon Blum.

Venga a seguir las carrozas, la banda de música y disfrute de esta fiesta tradicional, ¡con un tentempié a la llegada!

Der Nikolausumzug findet am Freitag, dem 1. Dezember, ab 19 Uhr auf dem Place Léon Blum in Vincey statt.

Folgen Sie den Wagen, der Musikkapelle und erleben Sie dieses traditionelle Fest mit einem Imbiss am Ziel!

Mise à jour le 2023-11-10 par OT EPINAL ET SA REGION