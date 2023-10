CONCERT DE L’HARMONIE DE L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANS place Léon Blum Outreau Catégories d’Évènement: Outreau

Pas-de-Calais CONCERT DE L’HARMONIE DE L’ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANS place Léon Blum Outreau, 18 novembre 2023, Outreau. Outreau,Pas-de-Calais .

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . .

place Léon Blum

Outreau 62230 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-09-22 par Pas-de-Calais Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Outreau, Pas-de-Calais Autres Lieu place Léon Blum Adresse place Léon Blum Ville Outreau Departement Pas-de-Calais Lieu Ville place Léon Blum Outreau latitude longitude 50.704758;1.59416

place Léon Blum Outreau Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/outreau/